كم مرة حصل فيها ليونيل ميسي على الكرة الذهبية؟

واصل ميسي تحقيقه للأرقام القياسية، ولكن كم مرة حقق خلالها لقب الكرة الذهبية؟ في هذا الموضوع نسرد سويًا قصة الليو مع البالون دور..

تُوِّج ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي، بجائزة الكرة الذهبية عن ما قدمه في عام 2023.

تتويج ميسي بهذه الجائزة الممنوحة من "فرانس فوتبول" أتى بعد الأداء المذهل الذي قدمه مع الأرجنتين وتحقيق لقب كأس العالم قطر 2022.

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هذه ليست الكرة الذهبية الأولى التي يتحصل عليها ميسي في مسيرته، فكم عدد المرات التي تحصل فيها الدولي الأرجنتيني على البالون دور؟ في هذا التقرير نرصد معكم هذا الإنجاز المميز لميسي.

كم عدد الكرات الذهبية التي تحصل عليها ليونيل ميسي في مسيرته حتى الآن؟

تحصل ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية في 8 مناسبات سابقة، أولها كان في عام 2009، ثم كرر الإنجاز لثلاث سنوات متتالية في عام 2010 و2011 و2012، ثم 2015 و2019 وأخيرًا 2021، قبل أن يحقق اللقب في 2023.

غاب ميسي عن التتويج بالجائزة بين 2015 و2019، حيث تحصل كريستيانو رونالدو غريمه على اللقب في مناسبتين، ثم أتى الدور على لوكا مودريتش في 2018 ليكسر هيمنة الليو والدون على الجائزة، قبل أن يستعيد ميسي الهيمنة من جديد ويحصل عليها مرتين على التوالي بعد إلغاء نسخة 2020.

العام الفائز 2009 ليونيل ميسي 2010 ليونيل ميسي 2011 ليونيل ميسي 2012 ليونيل ميسي 2013 ليونيل ميسي 2014 كريستيانو رونالدو 2015 ليونيل ميسي 2016 كريستيانو رونالدو 2017 كريستيانو رونالدو 2018 لوكا مودريتش 2019 ليونيل ميسي 2021 ليونيل ميسي 2023 ليونيل ميسي

الكرة الذهبية الأولى 2009

عندما سُئل ميسي عن الكرة الذهبية الأقرب إلى قلبه والأغلى كان رده واضحًا بأنها كانت الكرة الذهبية لعام 2009، حيث حقق الجائزة بعدما ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية التاريخية تحت ولاية المدرب بيب جوارديولا.

473 صوتًا كانت حصيلة المصوتين لليو وبفارق شاسع عن أقرب الملاحقين، والذي كان رونالدو وتحصل على 233 صوتًا فقط.

كانت هذه هي الجائزة مقدمة من فرانس فوتبول فقط، قبل أن يتدم الدمج بينها وبين الفيفا ابتداءً من نسخة 2010.

الكرة الذهبية 2010

أثار تتويج ميسي بالكرة الذهبية عام 2010 الكثير من اللغط حول ما إذا كان يستحق ذلك أم لا، وذلك بسبب الأداء الأسطوري الذي قدمه ويسلي شنايدر مع إنتر ميلان والذي تمثل في الثلاثية التاريخية للنادي الإيطالي إلى جانب وصوله لنهائي كأس العالم مع منتخب هولندا.

ولكن في النهاية كان اختيار الصحفيين وكذلك مدربي وقائدي المنتخبات ميسي ولا أحد غيره، حيث حقق نسبة 22.6% من إجمالي الأصوات، وحلّ إنييستا ثانيًا، بينما أتى شنايدر رابعًا.

الكرة الذهبية 2011

حقق برشلونة في هذا العام دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الإسباني، وأحرز ميسي وحده 45 هدفًا خلال 47 مباراة، مما جعله يسحق غريمه كريستيانو رونالدو في التصويت، فتحصل على 47.8% من الأصوات مقابل 22% فقط لمنافسه كريستيانو رونالدو.

الكرة الذهبية 2012

هذه الجائزة كانت من ضمن الجوائز التي أثارت الضجة، حيث تحصل عليها بعد منافسة مع أندرياس إنييستا والذي قدّم موسمًا أسطوريًا سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا وقاده للتتويج بكأس الأمم الأوروبية حينها.

لكن ميسي في هذا العام سجل 91 هدفًا مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وفرض نفسه على الساحة بحصوله على 41.6% من إجمالي الأصوات مقابل 23% لرونالدو و10.9% فقط لإنييستا.

الكرة الذهبية 2015

قاد ميسي برشلونة من جديد لمداعبة الثلاثية التاريخية، ليكون البطل الأوحد بنسبة 41.3% وبفارق كبير عن رونالدو صاحب الـ27% من إجمالي الأصوات وحلّ نيمار ثالثًا بـ7.8%.

الكرة الذهبية 2019

المنافس كان فيرجيل فان دايك، ولكن للمرة الأولى قد نلحظ احتدام المنافسة بين ميسي وأي من منافسيه، حيث كان الفارق بينهما 7 نقاط فقط لمصلحة الدولي الأرجنتيني.

في النهاية توِّج ميسي نسبة إلى مجهوداته في قيادة برشلونة للدوري، رغم الإخفاق في الكأس ودوري الأبطال وخسارة كوبا ليبارتادوريس مع منتخب الأرجنتين، في الوقت الذي حقق فيه فان دايك لقب دوري الأبطال مع الليفر وخسر الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

الكرة الذهبية 2021

وبعد الفترة العصيبة التي عاشها ميسي في 2020، جاء عام 2021 ليمنح البرغوث ابتسامة أخرى بعد التتويج ببطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين وتحقيق أول لقب دولي ليصبح المرشح الأول لتحقيق الكرة الذهبية.

ورغم المنافسة القوية مع روبيرت ليفاندوفسكي، لكن نجح ميسي في الأخير في الفوز بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه ليصبح أكثر لاعب على الإطلاق تحقيقًا للجائزة يليه كريستيانو رونالدو صاحب الكرات الخمس.

الكرة الذهبية 2023

فترة ميسي مع باريس سان جيرمان، لم تكن هي الأفضل في مسيرة البرغوث الأرجنتيني، ولكن في نهايتها توهج ميسي، وقاد منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم قطر 2022.

وبعد منافسة قوية مع إرلينج هالاند، نجح ليونيل ميسي في حسم اللقب الثامن له.