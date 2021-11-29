رسميًا | ميسي يحسم الجدل ويحصد الكرة الذهبية السابعة

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 للمرة السابعة في تاريخه، اليوم الاثنين ليعزز رقمه القياسي.

ميسي البالغ من العمر 34 عامًا، قاد منتخب الأرجنتين لأول لقب له منذ 1993 في يوليو الماضي لتساهم في تحقيقه "البالون دور" 7 مرات، وقد سبق أن فاز بها في عام في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019

وجاءت المنافسة هذا العام شرسة للغاية، وتمكن النجم الأرجنتيني من التفوق على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيًا وأقرب منافسيه كريستيانو رونالدو الذي جاء سادسًا.

وجاء الترتيب كالآتي:

10- جيانلويجي دوناروما

9- كيليان مبابي

8- كيفن دي بروين

7- محمد صلاح

6- كريستيانو رونالدو

5- نجولو كانتي

4- كريم بنزيما

3- جورجينيو

2- روبرت ليفاندوفسكي

1- ليونيل ميسي

وقال ميسي عقب التتويج مباشرةً: "خلال المواسم الماضية كانت لحظات صعبة، لم يكن أحد يعرف ماذا سوف يحدث في المستقبل، أنا سعيد في باريس واريد الاستمرار في هذا المشوار".

وتابع: "اعتقد تحقيق الكوبا كان استثنائي، حققنا حلم لطالما انتظرته، أود أن أشكر زملائي في منتخب الأرجنتين وبرشلونة".

وواصل: "طبعًا أهدي هذه الجائزة لأولادي وزوجتي وسعيد أن أحقق هذه الجائزة مع نادي هذه المدينة".

ثم تطرق للحديث عن منافسه المباشر ليفاندوفسكي: "أود أن أشكر ليفا وفخور أني نافسته على هذه الجائزة، أنه استحق هذه الجائزة السنة الماضية".



الجدير بالذكر أنّ البرغوث الأرجنتيني حصل على هذه الجائزة نظرًا لما قدمه من موسم استثنائي على صعيد الأرقام والبطولات رفقة فريقه، حيث توج ببطولة "كوبا أمريكا" برفقة منتخب الأرجنتين، والتي كانت الفيصل في تتويجه بالجائزة للمرة السابعة فى تاريخه، متفوقاً على الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات ذهبية.

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