"الكبير يعود مهما تعثر!" .. سالم الدوسري يتحدث بعد أزمة التمرد في السعودية

ماذا قال قائد السعودية بعد الجدل الكبير والريمونتادا الرائعة أمام عمان؟

بنبرة تحدٍ كبيرة وبرغبة واضحة في طمأنة جماهير السعودية بعد أزمة تمرد عدد من اللاعبين، تحدث سالم الدوسري؛ قائد الأخضر، عقب الفوز الليلة أمام عمان.

الأخضر حقق الفوز أمام الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد في ريمونتادا رائعة، في افتتاح مشواره بكأس آسيا قطر 2023.

هذا الفوز جاء بعد التوتر الكبير الذي عاشه السعوديون أمس الإثنين، بعد كشف الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للفريق، عن تمرد ستة لاعبين، ورفضهم الانضمام للمنتخب طالما لن يشاركوا بشكل أساسي في المباريات.

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وحول الوضع في المنتخب، قال سالم عقب مباراة الليلة في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" القطرية: "لم نأت لقطر لمجرد المشاركة، طموحنا في البطولة عالٍ لتحقيق اللقب، وأقل شيء نقدمه للجمهور الداعم لنا هو الفوز الليلة، فالمنتخبات الكبيرة تعود مهما تأخرت".

وأضاف: "السعودية منتخب كبير، التزمنا بانضباط تكتيكي عالي وتركيز كبير في الشوط الثاني وهو ما ساعدنا على العودة في النتيجة، فالكبير يعود مهما تعثر ويصحح أخطاءه".

واختتم موجهًا رسالة لجماهيره: "الله يعطيكم العافية، لم نفعل أي شيء بعد، لا تزال أمامنا ست مباريات، ننتظر حضوركم ودعمكم".

يذكر أن الأخضر يتقاسم الصدارة حاليًا مع تايلاند برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، بينما ظل رصيد عمان وقيرغيزستان صفر نقاط.