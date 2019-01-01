الكاف يعلن عقوبات الإسماعيلي بعد رفع الإيقاف

الاتحاد الإفريقي يعلن غرامات الإسماعيلي الجديدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عقوبات نادي الإسماعيلي الجديدة بعد أحداث مباراته أمام الإفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الإسماعيلي قد اسُتبعد من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أحداث الشغب في مباراة الجولة الثانية أمام الإفريقي التونسي من دور المجموعات.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الكاف قرر تغريم الإسماعيلي 40 ألف دولار، مع منع جمهوره من الحضور في مباراتين مع إيقاف التنفيذ في إحداهما.

ولم ينقل الكاف مباريات الإسماعيلي من ملعبه، بسبب إغلاق ملعب الإسماعيلية بسبب كأس الأمم الإفريقية، وستنقل مبارياته إلى ملعب آخر.

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وكانت لجنة التظلمات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبلت استئناف الإسماعيلي على قرار استبعاده من البطولة بعد أحداث مباراة الإفريقي التونسي.