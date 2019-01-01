الكأس الذهبية | أمريكا تسحق جوايانا برباعية في الظهور الأول

عرض قوي من أبناء العم سام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

افتتح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مشواره في الكأس الذهبية بانتصار عريض على جوايانا برباعية نظيفة، بينما شهدت نفس المجموعة فوزاً لبنما على ترينداد وتوباجو بهدفين مقابل لا شيء.

وتتواجد المنتخبات الأربعة المذكورة ضمن المجموعة الرابعة، والتي بدأت منافستها رسمياً فجر الأربعاء بالمباراتين.

بول أريولا افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعد 18 دقيقة، ثم أضاف تيلور بويد الثاني في الدقيقة 51، وبعدها بخمس دقائق سجل جياسي زارديس، ليعود بويد ويختتم المهرجان بالرابع في الدقيقة 81.

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المهاراة وحدها تكفي لصنع الحدث 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/UTSQjebjLt — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

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وعلى نفس الملعب، أليانز فيلد، سجل لبنما أرماندو كوبر بعد 53 دقيقة، ثم إدجار باركيناس بالدقيقة 68، محققاً ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.

الولايات المتحدة اعتلت صدارة المجموعة برفقة بنما، ولكن تفوقت بفارق الأهداف، بانتظار لقاءات الجولة المقبلة بعد ثلاثة أيام من الآن.

وتلعب أمريكا أمام ترينداد وتوباجو، وتصطدم بنما بالمنتخب الجواياني ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للكأس الذهبية.