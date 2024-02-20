تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد برشلونة أحد أهم وأكبر الأندية في إسبانيا وأوروبا، وبالطبع هو من ضمن المرشحين للحصول على اللقب رغم سوء النتائج والتعثر الذي يعيشه في الدوري، وتأهل البلاوجرانا متصدراً للمجموعة الثامنة بعد انتصاره في 4 مباريات وهزيمته في إثنين.

على الجانب الآخر نابولي من الأندية القوية في إيطاليا ولها تاريخ كبير أيضاً في المواجهات الأوروبية، ولكن على الرغم من ذلك لم يحقق الشامبيونزليج من قبل، وتأهل الأزوري وصيفاً للمجموعة الثالثة رفقة ريال مدريد المتصدر.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة نابولي وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة نابولي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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