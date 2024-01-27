ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت المباريات الحاسمة من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين مشجعي كرة القدم الإنجليزية على وجه الخصوص، نظراً لوجود تنافس قوي بين الفرق الكبيرة وبين الفرق التي تطمح في مقارعة الكبار على لقب البطولة.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أهم وأكبر الأندية في إنجلترا وأوروبا، ومرشح دائماً لحمل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ويملك في خزينته 8 ألقاب سابقة، بينما يُعد آرسنال صاحب العدد القياسي في الحصول على اللقب بواقع 14 نسخة، ولكنه غائب عن هذا الدور بعدمها خرج على يد الريدز.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 28 يناير 2024، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع أهم مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع أهم مباريات البطولة.

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