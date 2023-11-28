ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد ريال مدريد هو ملك أوروبا الأول، فهذا النادي العريق يملك في خزانته 14 كأسًا من كؤوس ذات الأذنين، آي ضعف عدد ألقاب أقرب منافسيه وهو ميلان الإيطالي، ودائماً ما يكون المرشح الأول لحمل لقب البطولة، ويحتل بطل إسبانيا صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ضامناً للتأهل بغض النظر عن باقي المباريات.

في مواجهة فريق نابولي بطل إيطاليا ووصيف للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، والذي يقترب أيضاً بشكل كبير من التأهل حيث يتقدم على براجا صاحب المركز الثالث بفارق 4 نقاط كاملة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي على قناة beIN Sports HD 1.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

التاريخ الأربعاء 29 نوفمبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب سانتياجو برنابيو القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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