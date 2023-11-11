ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد البريمييرليج من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد مانشستر سيتي أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وأوربا في العصر الحالي، ومُرشح بالطبع لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق السيتيسينز في استمرارهم في الصدارة.

وعلى الرغم من مستوى تشيلسي السيئ هذا الموسم حيث هزم في 4 مباريات وتعادل في ثلاث من ضمن 11 جولة خاضها، إلا أنه استطاع أن يُظهر الجانب المُرعب له حين فتك بدفاعات توتنهام في الجولة السابقة واستطاع أن ينتصر بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

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تعد مباراة البلوز والسيتيزينس إحدى أقوى المواجهات في الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد هي الأهم والأقوى في الجولة الـ12 على وجه الخصوص، لما تحمله من إثارة وقوة إضافة إلى المتعة الكروية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

التاريخ الأحد 12 نوفمبر 2023 موعد المباراة 19:30 السعودية، 18:30 مصر الملعب ستامفورد بريدج القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريمييرليج.

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