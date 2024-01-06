ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعي كرة القدم في إنجلترا متابعة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، والتي بدأت نهائياتها مبكراً بهذه المباراة الهامة التي تجمع ما بين آرسنال وليفربول، على الرغم أنها تُلعب في الدور الثالث أو دور الـ64 من البطولة.

تُعد هذه البطولة من أقدم البطولات في العالم، ولها أهمية كبيرة في فرق إنجلترا ليس للريدز والجانرز فقط، حيث يتأهل الفائز منها مباشرة إلى الدوري الأوروبي، بالاضافة إلى منافسة بطل الدوري على درع المجتمع الإنجليزي.

حامل اللقب هو مانشستر سيتي، بينما يُعد آرسنال هو البطل التاريخي للبطولة برصيد 14 لقب، في حين يملك ليفربول ثماني ألقاب فقط من البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 7 يناير 2024، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع المباريات الهامة من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وليفربول على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة آرسنال ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة آرسنال ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع أهم مباريات البطولة.

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