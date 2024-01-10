ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو كرة القدم بشغف انطلاق النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لأهميتها وقوة تنافسيتها المعهودة.

وتبدأ المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية بالمنتخب المستضيف وهو الكوت ديفوار في مواجهة منتخب غينيا بيساو رفيقه في المجموعة الأولى التي يتواجد بها أيضاً منتخبا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

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حقق منتخب الفيلة بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختين من قبل، آخرهم كانت عام 2015 التي بالمناسبة كانت تنظمها غينيا الاستوائية رفقائهم في المجموعة، بينما لم يحقق منتخب غينيا بيساو اللقب من قبل، بل لم يصل إلى المباراة النهائية بعدد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في الجولة الأولى من دور المجموعات، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد المباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو؟

تقام المباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو يوم السبت 13 يناير 2024 على استاد إبيمبي الأولمبي "الحسن واتارا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو ؟

مباريات كأس الأمم الإفريقية سوف تذاع عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة المباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو على قنوات beIN Sports، وتم تخصيص قنوات beIN Sports MAX بالتحديد لبث البطولة.

كيف تشاهد المباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين منتخب كوت ديفوار ضد منتخب غينيا بيساو عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة المباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين منتخب كوت ديفوار ضد منتخب غينيا بيساو عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع أهم مباريات كأس الأمم الإفريقية.

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