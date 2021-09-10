تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد استقلال الإيراني في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تتابع مباراة الزعيم عبر الإنترنت؟

تعود مباريات دوري أبطال آسيا 2021 من دور الستة عشر يوم الإثنين القادم، وستجمع المباراة الاففتاحية لثمن النهائي بين الهلال واستقلال.

أوقعت قرعة دوري الأبطال في المجموعة الأولى رفقة استقلول وشباب الأهلي وأجمك، ونجح في التأهل كوصيف خلف الفريق الأوزبكي الذي تفوق بأفضلية المواجهات المباشرة بعد جمع كل منهما 10 نقاط.

أما نادي استقلال الإيراني، فجاء في المجموعة الثالثة بجانب الدحيل والأهلي السعودي والشرطة العراقي، وتأهل كمتصدر بعد الحصول على 11 نقطة.

والآن نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى مباراة الهلال القادمة ضد استقلال؟

موعد مباراة الهلال واستقلال هو يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، الموافق 6 صفر 1443 هجريًا.

وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال على مجموعة قنوات SSC، والتي تم تدشينها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي وكأس الملك والسوبر، كذلك البطولات القارية وعلى رأسها دوري أبطال آسيا.

تنقل المجموعة الجديدة أيضًا مباريات المنتخب السعودي في البطولات الآسيوية، وقد أذاعت مباريات الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر الجاري.

كيف تشاهد مباراة الهلال واستقلال عبر الإنترنت؟

تتواجد قنوات SSC عبر شاهد VIP، وستنقل مباراة الهلال ضد استقلال بهذه الوسيلة في المملكة العربية السعودية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب استقلال - الهلال الإثنين 13 سبتمبر 2021،

6 صفر 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر شاهد VIP ستاد زعبيل

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الهلال واستقلال؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟