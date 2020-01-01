ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف يمكنك أن تتابعه عبر الإنترنت من أي مكان في الوطن العربي؟

لا يزال عشاق كرة القدم فى جميع أنحاء العالم في إنتظار عودة منافسات كرة القدم للملاعب مرة أخرى بعد التوقف الإضطراري للحد من التجمعات ومحاولة للسيطرة على فيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم.

الدوري الإسباني لكرة القدم أو الليجا بالإسبانية هو دوري الدرجة الأولى لبطولة الدوري في إسبانيا، و تتنافس فيها الأندية الإسبانية لكرة القدم من أجل الفوز بلقب البطولة التي تعتبر من دوريات النخبة على مستوى العالم. و يتشوق جميع محبي كرة القدم في كل مكان لمتابعة أحداث و مباريات هذه المسابقة، وهو من أكثر الدوريات متابعة حول العالم.

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ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث البطولة الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري، وقد خصصت قناة بي إن سبورتس 3 لتكون القناة الرسمية للدوري الإسباني .

البطولة القناة الناقلة الدوري الإسباني beIN Sports HD 3

ما هو سعر باقة قنوات بي إن سبورتس الناقلة للدوري الإسباني؟

تمنح بي إن سبورتس الفرصة للمتابعين للاشتراك في قنواتها الناقلة للدوري الإسباني بعدة باقات مختلفة.

الباقة مصر السعودية basic 804 جنيه 390 ريال sports 2004 جنيه 650 ريال entertaiment 1080 جنيه 680 ريال premium 2400 جنيه 780 ريال

كيف تتابع الدوري الإسباني عبر الإنترنت؟

يتيح لك الاشتراك في باقات بي إن الناقلة للدوري الإسباني قسيمة مجانية لمتابعة البطولة عبر الإنترنت عن طريق خدمة بي إن كونكت، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، فموقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.