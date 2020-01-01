ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف يمكنك أن تتابعه عبر الإنترنت؟

لا صوت يعلو فوق صوت الدوري الإنجليزي الممتاز، هذه البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية في العالم بأسره، مع العديد من المتابعين من شتى البقاع، وكثير من الغارقين في عشق الأندية الإنجليزية التي لا تتوانى عن تقديم الإمتاع في كل الظروف الممكنة.

بمجرد أن يُذكر يوم السبت فإن أول ما ينطوي عليه عقل العاشق والمحب لكرة القدم هو كلمة "السبت الممتاز"، ذلك اليوم الذي تُضمَن فيه متعة الساحرة المستديرة عندما تبدأ جولات البريميرليج وتبدأ معها الإثارة والندية الكبيرتان.

تلقى الجميع صدمة عندما أُجبِرت السلطات الإنجليزية على تعليق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فيروس كورونا، لكن على كل حال، فإن هذا التعليق ما هو إلا أمر طارئ ومؤقت، وسيعود الدوري الأمتع والأقوى مرة أخرى إلى الأرجاء ويعود معه الشغف الكروي اللا محدود.

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في هذا التقرير، نتعرف وإياكم على القنوات الناقلة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكيف يمكنك متابعة البطولة عبر الإنترنت..

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

يُشكِل البث التلفزيوني جزءًا كبيرًا من عوائد الأندية الإنجليزية على الصعيد الاقتصادي، وتُباع حقوق النقل بأثمان خيالية نظرًا لقيمة الربح المضمونة من البطولة الأكثر متابعة من قبل الجماهير حول العالم.

وتمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث البطولة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري، وقد خصصت قناة بي إن سبورتس 2 لتكون القناة الرسمية للبريميرليج.

البطولة القناة الناقلة الدوري الإنجليزي الممتاز beIN Sports HD 2

ما هو سعر باقة قنوات بي إن سبورتس الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

تمنح بي إن سبورتس الفرصة للمتابعين للاشتراك في قنواتها الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز بعدة باقات مختلفة.

الباقة مصر السعودية basic 804 جنيه 390 ريال sports 2004 جنيه 650 ريال entertaiment 1080 جنيه 680 ريال premium 2400 جنيه 780 ريال

كيف تتابع الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الإنترنت؟

يتيح لك الاشتراك في باقات بي إن الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز قسيمة مجانية لمتابعة البطولتين عبر الإنترنت عن طريق خدمة بي إن كونكت، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، فموقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.