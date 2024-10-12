القضاء الكوري يدين والد سون هيونج مين في "الاعتداء على طفل"!

ماذا فعل؟

أدين مدرب كرة القدم سون وونج جونج، والد نجم توتنهام سون هيونج مين، بتهمة انتهاك قانون رعاية الأطفال في مركز تدريب كرة قدم بكوريا الجنوبية.

وقررت محكمة في كوريا الجنوبية تغريم المدرب البالغ من العمر 62 عامًا بمبلغ 3 ملايين وون (1683 جنيه إسترليني)، بعد إدانته في "ضرب طالب خسر سباقًا بعلم الركنية".

وإلى جانب والد سون، تم تغريم عضوين آخرين من طاقم التدريب من أكاديمية سون لكرة القدم بالمبلغ ذاته ولنفس الانتهاك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعترف والد سون بضرب أحد المتدربين في الأكاديمية بعلم ركلة الزاوية، لأنه "جاء في المركز الأخير في السباق، قبل أن يعتذر عما فعل، مشددًا على أن "معاملته للاعبين ليست إساءة جسدية".

وأوضح: "ما فعلت لم يكن عقابًا بدنيًا، بل أمرًا متفق عليه بشكل متبادل كجزء من تدريب اللياقة البدنية".

وجاء التحرك بعدما تقدم والدا الطفل ببلاغ إلى الشرطة، التي أحالت الأمر إلى القضاء، ليصدر الحكم بإ