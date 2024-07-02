القضاء الإسباني يستدعي لابورتا في "قضية احتيال".. ويحذره من جريمة جديدة!

ماذا ينتظر رئيس برشلونة؟

ينتظر جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، استدعاءً جديدًا من قبل القضاء الإسباني، بعدما تجاهل الاستدعاء الأول، الذي كان مقررًا اليوم الثلاثاء من قبل محكمة برشلونة لنظر "دعوى احتيال".

وتقرر استدعاء لابورتا ونائبه رافا يوستي للإدلاء بشهادتهما أمام محكمة برشلونة كشهود في قضية تتعلق باحتيال مزعوم متهم فيها جوان أوليفر، الذي كان رئيسًا لنادي ريوس ديبورتيو والمدير العام السابق لنادي برشلونة، خلال فترة ولاية لابورتا السابقة.

ويتم التحقيق مع أوليفر في جريمة احتيال مزعومة بقيمة 100 ألف دولار، حيث تولى إدارة الأموال التي استثمرها صاحب الشكوى في شركة CSSB Limited (مقرها هونج كونج) وكانت مكرسة لشراء وإدارة أندية كرة القدم الأجنبية والتي استحوذت على 57.11٪ من نادي ريوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لابورتا لم يظهر في المحكمة اليوم الثلاثاء للإدلاء بشهادته، كما لم يبرر غيابه، رغم تلقيه الاستدعاء من قبل الشرطة القضائية.

وأوضحت أنه سيستدعى مرة أخرى مع تحذير من معاقبته بتهمة عرقلة العدالة، إذا تغيب في المرة الثانية، علمًا بأن يوستي سيدلي بشهادته يوم 15 يوليو.