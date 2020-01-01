خاص .. القصة الكاملة وراء فشل آرسنال في ضم رونالدو وميسي

صفقة رونالدو كانت قريباً جداً من الحدوث

كشف فرانسيس كاجيجاو الكشاف السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، عن حقيقة انتقال الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للمدفعجية.

كاجيجاو قضى 24 سنة في هذه الوظيفة مع آرسنال، قبل الرحيل عن الفريق اللندني خلال الصيف الحالي بعد قرار النادي بالاستغناء عنه.

الكشاف الإسباني، تحدث في حوار خاص لـ"جول" عن مفاوضاته لضم ميسي ورونالدو للفريق خلال بداية مسيرة كل منهما.

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وقال في تصريحاته:"تعرفنا على ميسي في 2003 وكانت هناك العديد من الأندية الأخرى تتابعه في إسبانيا وإيطاليا، الجميع كان يعرف موهبته جيداً".

وأضاف:"كانت هناك محادثات بيني وبين بعض ممثليه، وشعرنا جيداً أنه يرغب في الانضمام لنا، لكن القيود المفروضة على اللعب خارج البلاد في هذا الوقت، جعلته يستطيع المشاركة في المباريات الإقليمية داخل برشلونة فقط".

وتابع:"قمنا بالنظر في الموقف من الناحية القانونية، ووجدنا أنه من المستحيل حدوث الصفقة لذلك أغلقنا الملف بالكامل".

وأما عن جيرارد بيكيه:"نعم حاولنا التعاقد معه من أكاديمية برشلونة، ولكن انتهى الحال بالتوقيع مع سيسك فابريجاس فقط".

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وتطرق أيضاً لقضية كريستيانو رونالدو قائلاً:"الصفقة كانت قريبة جداً، عندما كان اللاعب في مراحل الشباب، ووقتها امتلكنا العديد من خطوط الاتصال القوية القريبة منه".

واستكمل:" معرفة اللاعب تختلف تماماً عن كيفية التعاقد معه، تحتاج أن تكون استباقياً وفعالاً لأقصى درجة ممكنة من حيث تجميع المعلومات ومعرفة ما هو موجود".

يذكر أن كاجيجاو أوصى بجلب العديد من اللاعبين المميزين خلال مشواره مع آرسنال، وأبرزهم ناتشو مونريال، سانتي كازورلا، روبين فان بيرسي، وجابرييل وويليام ساليبا.