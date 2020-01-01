القادسية يقدم شكوى في اتحاد جدة بسبب صفقة "كمارا"

شكوى في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد اتحاد جدة من القادسية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي القادسية قدم شكوى ضد اتحاد جدة ، في غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد قد ضم هارون كمارا من القادسية الموسم الماضي، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال المواسم الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الإثنين، أن القادسية قدم شكوى ضد الاتحاد بسبب عدم الحصول على باقي مستحقات الصفقة.

المزيد من الفرق

وأشارت التقارير إلى عدم حصول القادسية على الدفعتين الأخيرتين من قيمة انتقال هارون كمارا إلى اتحاد جدة لهذا السبب تم تقديم شكوى.

وبلغت قيمة انتقال كمارا إلى الاتحاد ما يقرب من 13 مليون ريال، حيث تم سداد 6 ملايين عند إتمام الصفقة، حيث من المفترض أن يتم دفع المتبقي على دفعتين وهو ما لم يحدث.

اقرأ أيضًا - علي معلول يثير القلق بالأهلي وموقف فتحي وأجايي من لقاء صن داونز

وأكد الصحيفة أنه لم يتم حتى الآن لحل القضية أو اتخاذ قرار من قبل غرفة فض المنازعات خلال الفترة الأخيرة بعد تقديم الشكوى.

ويتواصل في الوقت الحالي مسؤولو القادسية مع غرفة فض المنازعات من أجل اتخاذ القرار في القضية خلال الأيام المقبلة.