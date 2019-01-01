الفيفا يصدر عقوبات مشددة ضد التمييز العنصري

الفيفا يصدر قانونًا جديدًا للقضاء على العنصرية في ملاعب كرة القدم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قانونًا جديدًا من أجل تشديد العقوبات ضد السلوك العنصري في الملاعب.

وكانت حالات العنصرية قد تكررت في الموسم المنصرم أكثر من مرة خلال منافسات الدوريات الخمسة الكبرى.

ولذلك، أصدر فيفا مرسومًا بتشديد العقوبات ضد السلوك العنصري أو التمييزي في ملاعب كرة القدم من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة.

وتنص العقوبات الجديدة والتي ستدخل حيز التنفذ في الخامس عشر من الشهر الحاري على فرض حظر جزئي على جماهير الأندية التي تمارس السلوك العنصري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

ولم تتوقف العقوبات عند الحظر الجماهيري فحسب، بل وأيضًا إصدار عقوبات تصل إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دولار كدفعة أولى.

وفي حالة تكرار السلوك العنصري من جماهير نفس النادي المعاقب، فإن العقوبة سوف تتضاعف إلى الاستبعاد من المسابقات أو خصم النقاط من رصيده.

وأعلن فيفا تطبيق عقوبة الحرمان لـ 10 مباريات على الأقل من دخول المباريات على أي شخص يقوم بالإساءة لكرامة أي بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص من خلال كلمات تمييزية بسبب اللون أو العرق أو أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي... إلخ.

وسيكون لدى حكام المباريات 3 خطوات للتعامل مع السلوك العنصري، أولها إيقاف المباراة من أجل التوقف عن ذلك، وآخرها إلغاء المباراة واعتبار الفريق الذي تطلق جماهيره هذه الأفعال خاسًا.

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وسيتم تطبيق هذا القانون على الأندية والمنتخبات الوطينة في المسابقات الرسمية والمباريات الودية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.