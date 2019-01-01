الفيفا يستقر على نظام ومكان إقامة كأس العالم للأندية الكبرى

يبدو أن القارة الآسيوية ستبقى المكان المفضل لإقامة مونديال الأندية

كشفت وكالة الأنباء العالمية أسوشيتد برس، عن ملامح نظام والمكان المقترح لإقامة النسخة المستقبلية لبطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن الفيفا بصدد التصديق على النظام الجديد لمونديال الأندية، والذي سيتم تنفيذه بداية من نسخة عام 2021، بعد نسختي قطر هذا العام والعام المقبل، حيث ستكون المرة الأخيرة للنظام الحالي المتبع منذ عام 2005.

وأكدت الوكالة، أن القرار الرسمي قد يتخذ يوم الخميس المقبل، مع التنويه بأن النظام الجديد سيتم بمشاركة 24 دولة، وبنسبة كبيرة ستستضيف الصين النسخة الأولى عام 2021.

في الوقت ذاته، ما زالت هناك مناقشات حول عدد الفرق المشاركة في الاتحادات القارية، خاصة الفرق الممثلة للقارة العجوز، حيث يرغب الفيفا في إعطاء نصف المقاعد للأندية الأوروبية، فيما يرى "اليويفا"، أنه ينبغي ألا يزيد العدد عن ثمانية فرق.

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وهناك اقتراحات بمشاركة ستة فرق من أمريكا الجنوبية، فضلاً عن إضافة حصة إضافية لإفريقيا، آسيا وكونكاكاف، مع إبقاء مقد أوقيانوسيا، وكل الفرق سيتم تقسيمها إلى ثماني مجموعات كل مجموعة من 3 فرق، يتأهل المتصدر منهم إلى الدور ربع النهائي مباشرة.