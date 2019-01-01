رونالدو: أحب أسلوب ساري وهذا أكثر ما يؤلمني

وماذا عن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية؟

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ببصمة مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري، وذلك في حديثه مع الصحفيين على هامش مباراة لوكوموتيف موسكو المقرر لها مساء غد الثلاثاء في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل "أهداف كريستيانو رونالدو الـ700؟ أصبحت ماضي، الآن أفكر في التالي والألقاب القادمة. إن الأولوية بالنسبة لي، تحقيق الفوز مع يوفنتوس ومنتخب بلادي، أما الأرقام القياسية فتأتي بعد ذلك بشكل طبيعي".

وعن أسلوب لعب ساري، قال "أحب الطريقة التي يريد أن يلعب بها الفريق، نحن الآن أكثر ثقة ونخلق المزيد من الفرص مع استحواذ على الكرة".

أما في رده على سؤال حول الفوز بالكرة الذهبية، قال "هذا ليس مهمًا بالنسبة لي، موسمي كان رائعًا وبدأت هذا الموسم بشكل جيد هنا، ودائمًا الجانب الفردي لا يكون كافيًا".

درس في الإنهاء من ليو ميسي! 🚀🚀pic.twitter.com/MhFqxvJzRM — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 21, 2019

وأضاف في حديثه "نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا ودوري الأبطال والكأس، أعتقد أن يوفنتوس يفكر بشكل جدي في هذا الأمر، ومن الواضح أننا نلعب كرة قدم مختلفة، والفريق يتحسن من مباراة لأخرى".