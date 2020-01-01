الفيفا يرفض تمثيل منير الحدادي لمنتخب المغرب

منير الحدادي إسباني ولكن منتخب المغرب مستعد للشكوى

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة نجم نادي إشبيلية منير الحدادي مع المنتخب المغربي باعتباره لاعب إسباني.

ويعتقد الفيفا أن منير الحدادي قد لعب بقميص المنتخب الأولمبي الإسباني لفترة بعدما بلغ عامه الحادي والعشرين.

وعلى ذلك، ذكرت مصادر صحفية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي من أجل حسم هذه المسألة.

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ويستعد منتخب المغرب لمواجهتي السنغال والكونغو الديمقراطية الوديتين، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي أيضًا، تواجد منير الحدادي، لاعب فريق إشبيلية الإسباني، وذلك بناء على تعديلات الاتحاد الدولي "فيفا" الأخيرة، رغم تمثيله لمنتخب إسبانيا من قبل.

ويسعى الاتحاد المغربي لكرة القدم لإثبات أحقيته في الحصول على خدمات منير الحدادي لكي لا يضطر إلى خسارته والبحث عن لاعب آخر يعوضه.

موعد مباراة المغرب ضد السنغال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ويلعب المنتخب المغربي، أمام نظيره السنغالي مساء يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، ثم الكونغو الديمقراطية يوم 13 من نفس الشهر، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.