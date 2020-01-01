موعد مباراة المغرب ضد السنغال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة المغرب ضد السنغال الودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر القادم، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل؟

يلتقي منتخب المغرب مع منتخب السنغال وديًا استعدادًا لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر القادم، وتقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020.

واجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي 29 مرة، وكان التفوق لأسود التيرانجا في أغلب المباريات، حيث فازوا في 16 مباراة مقابل 7 انتصارات فقط لأسود الأطلسي، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل بين المنتخبين، وكانت آخر مباراة جمعت بينهما في 2012 وفاز بها المغرب بهدفٍ نظيف.

يمتلك منتخب السنغال تاريخ طويل في أفريقيا، ورغم أنه لم يفز من قبل بكأس أمم أفريقيا إلا أنه وصل للنهائي مرتين في 2002 و2019، وخسر في المرتين من الكاميرون والجزائر، وقد شارك في كأس العالم مرتين في 2002 و2018.

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المنتخب المغربي من أقوى منتخبات القارة الأفريقية والمنتخبات العربية وله تاريخ طويل أيضًا، فقد فاز بكأس أفريقيا مرة واحدة في 1976، ووصل للنهائي في 2004 لكنه خسر من تونس، وشارك أسود الأطلسي في المونديال 5 مرات.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة المغرب ضد السنغال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر..

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ما هو موعد مباراة المغرب ضد السنغال؟

موعد مباراة المغرب ضد السنغال الودية هو يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، الموافق 22 صفر 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد السنغال؟

ستذاع مباراة المغرب ضد السنغال الودية على قناة الرياضية المغربية، وسيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع خدمة البث المباشر للمباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المغرب - السنغال الجمعة 9 أكتوبر 2020،

22 صفر 1442،

19:00 المغرب، 20:00 مصر Arryadia SD/HD ملعب الأمير عبد الله

قائمة منتخب المغرب ضد السنغال

يتواجد في قائمة المغرب لمباراة السنغال عدد من النجوم البارزة في الدوريات العربية والدوريات الأوروبية، أبرزهم ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، ورومان سايس نجم وولفرهامبتون، وحكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، وأشرف حكيمي نجم الإنتر الإيطالي، وأشرف بنشرقي نجم الزمالك.

ولأول مرة سيتواجد في قائمة منتخب المغرب نجم برشلونة السابق وإشبيلية الحالي منير الحدادي، الذي سبق له اللعب لمنتخب إسبانيا.

قائمة المغرب:

حراسة المرمى: منير المحمدي - ياسين بونو.

منير المحمدي - ياسين بونو. الدفاع: نبيل ديرار - رومان سايس - زهير فضال - حمزة منديل - نصير مزراوي - نايف أكرد - عصام شباك - سفيان شاكلة - سامي ماي.

نبيل ديرار - رومان سايس - زهير فضال - حمزة منديل - نصير مزراوي - نايف أكرد - عصام شباك - سفيان شاكلة - سامي ماي. الوسط: حكيم زياش - عمر القدوري - سفيان أمرابط - أسامة طنان - سليم أمال الله - أيمن برقوق - نسيم بوجلاب - إدريس صديقي.

حكيم زياش - عمر القدوري - سفيان أمرابط - أسامة طنان - سليم أمال الله - أيمن برقوق - نسيم بوجلاب - إدريس صديقي. الهجوم: يوسف العربي - يوسف النصيري - أشرف حكيمي - أشرف بنشرقي - زكريا الأبيض - منير الحدادي - محمد رارسالا.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

من المتوقع أن يبدأ خليلوجيتش ببونو في حراسة المرمى، حمزة منديل ومزراوي وسايس وفضال في الدفاع، أمرابط وأمال الله في الوسط، وأمامهما زياش وحكيمي والحدادي، وسيقود الهجوم يوسف النصيري.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسين بونو

حمزة منديل - رومان سايس - زهير فضال - نصير مزراوي

سفيان أمرابط - سليم أمال الله

منير الحدادي - حكيم زياش - أشرف حكيمي

يوسف النصيري

قائمة منتخب السنغال ضد المغرب

يتواجد على رأس قائمة منتخب السنغال في مواجهة المغرب نجم ليفربول ساديو ماني، كذلك نجم نابولي خاليدو كوليبالي، وإدريسا جايي لاعب باريس سان جيرمان.

ويغيب عن القائمة هذا التوقف موسى واجي وكيتا بالدي وموسى ندياي لاعب برشلونة ب، كذلك مباي نيانج لاعب رين.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

سيبدأ أليو سيسيه بميندي في حراسة المرمى، سيس وكوليبالي وكوياتي وجاساما في الدفاع، دياتا وسيدي سار وجايي في الوسط، ماني وديالو وسار في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

إدوارد ميندي

ساليو سيس - خاليدو كوليبالي - شيخو كوياتي - لامين جاساما

كريبين دياتا - سيدي سار - إدريسا جايي

ساديو ماني - حبيب ديالو - إسماعيلا سار