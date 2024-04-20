الفرنسي ينتظر ..نادٍ إنجليزي يحرم بايرن ميونخ من قدوم زيدان!

الصفقة مهددة في اللحظات الأخيرة

رغم الحديث عن حسم الاتفاق بين زين الدين زيدان وبايرن ميونخ، إلا أن هناك عقبة "إنجليزية" تُعطل الأمور تمامًا في الوقت الحالي.

العديد من التقارير الصحفية قالت إن زيدان اتفق مع بايرن على كل شيء، من أجل تدريب الفريق البافاري بعد الرحيل المنتظر لتوماس توخيل عقب نهاية هذا الموسم.

ومع ذلك قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن زيدان لديه بعض التحفظات على هذه الخطوة، رغم تقديره الكبير لبايرن والسمعة الهائلة التي يمتلكها النادي كأحد عمالقة أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن زيدان يعتبر اللغة الألمانية والحياة في بافاريا بمثابة العقبة الكبيرة أمام فكرة الانتقال لبايرن، لذلك فهو يميل بشكل أكبر إلى تدريب مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم إتقان الفرنسي للغة الإنجليزية أيضًا، إلا أنه يفهمها بشكل أفضل من الألمانية، لذلك انتقاله إلى البريميرليج يبدو أكثر جاذبية بالنسبة له.

جدير بالذكر أن مستقبل إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يُعتبر على المحك، بسبب إمكانية خروج الشياطين الحمر بدون بطولة هذا الموسم في حالة الإخفاق بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما ابتعد الفريق كذلك عن إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا بسبب نتائجه الأخيرة في الدوري.