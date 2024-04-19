الاتفاق تم .. زيدان على بُعد خطوة واحدة من ناديه الجديد، وطلبه الأول في برشلونة!

الأسطورة الفرنسية يستعد للعودة إلى التدريب

أصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على بُعد خطوة واحدة فقط من العودة للتدريب من جديد، من أجل العمل مع نادي بايرن ميونخ الألماني.

زيدان رحل عن ريال مدريد بعد فترته الثانية بالنادي في 2021، ولم ينتقل إلى أي فريق آخر حتى الآن، ولكن يبدو أن بايرن سيعيده مرة أخرى للصورة خلفًا لتوماس توخيل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن خيارات بايرن تقلصت تمامًا، بعد إعلان تشابي ألونسو لاستمراره مع باير ليفركوزن، بالإضافة لاقتراب يوليان ناجلسمان من التوقيع على عقد جديد مع منتخب ألمانيا حتى 2026، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي هذا الصيف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كل الأشخاص المطلعين على المحادثات بين زيدان وبايرن يعتبرون أن الاتفاقية أصبحت محسومة، ولا يتبقى سوى التوقيع الرسمي على العقود.

ومن جانبه وضع زيدان بعض الطلبات الخاصة لإدارة بايرن ميونخ، أهمها تدعيم خط الدفاع على وجه التحديد، وسط أنباء حول اهتمام قوي برونالد أراوخو مدافع برشلونة.

ومن جانبه لا يمانع بايرن تلبية طلبات زيدان، لثقتهم في قدرة الفرنسي على إعادة النادي للقتال على كل البطولات بشراسة، في تجربة مشابهة لما فعله مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن هذه الأنباء تأتي قبل المواجهة المرتقبة بين ريال وبايرن في إطار الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 30 أبريل الجاري على ملعب أليانز أرينا، قبل مواجهة العودة على سانتياجو برنابيو في 8 مايو القادم.