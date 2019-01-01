الغيابات تُجبر جروس على إعادة معتز هوساوي إلى قائمة الأهلي

يعود هوساوي للمشاركة بعد غياب لفترة طويلة نتيجة عارض صحي طارئ

قرر المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي السعودي الاستعانة بالمدافع معتز هوساوي في قائمة الفريق قبل مواجهة ضمك.

ويعود هوساوي للمشاركة بعد غياب لفترة طويلة نتيجة عارض صحي طارئ غيبه عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الرياضي الماضي.

وتأتي فكرة الاستعانة باللاعب لتعويض الغيابات الكبيرة التي تضرب صفوف الفريق في مباراة الليلة أمام ضمك نتيجة الإصابات التي تجتاح صفوفه بجانب الاستدعاءات الدولية الخاصة بالمنتخب السعودي الأولمبي الذي يضم سبعة لاعبين من صفوفه.

ويغيب عن دفاع الراقي اليوم الثنائي الأساسي محمد خبراني لعدم اكتمال جاهزيته البدنية بسبب الإصابة وانتظامه في برنامج علاج وتأهيل، وعبد الباسط هندي للانضمام للمنتخب السعودي الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

في الإطار نفسه، أكد الجهاز الطبي للنادي على جاهزية دجانيني تفاريس مهاجم الفريق الذي تلقى الضوء الأخضر للعودة للمشاركة بجانب اللاعب سعيد المولد الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يعوض دجانيني تفاريس غياب الثنائي عمر السومة المهاجم الدولي السوري واللاعب يوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري لتعزيز خط هجومه في لقاء الليلة.