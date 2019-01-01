العين يُحدد موعد السفر للنمسا، ويُواجه بريشيا وديًا

النادي يرسم ملامح معسكره الإعدادي للموسم الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حدد العين الإماراتي يوم 18 يوليو القادم موعدًا لسفر الفريق للنمسا حيث سيُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وسيبدأ الفريق البنفسجي تجمعه الداخلي في السادس من يوليو، حيث سيخضع اللاعبون للفحوصات الطبية اللازمة، وستنطلق التدريبات في العاشر من نفس الشهر قبل المغادرة للمعسكر الخارجي والذي سيمتد حتى 13 أغسطس.

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وسيتخلل المعسكر الخارجي إقامة عدة مباريات ودية ضد فرق أوروبية، وضمنها سيلعب العين ضد بريشيا الصاعد حديثًا للسيري آ في إيطاليا يوم 5 أغسطس المقبل.

وكان مطر الصهباني قد قام بجولة ميدانية للوقوف على متطلبات الفريق واحتياجات المعسكر، وأكد أن أولى المباريات الودية للعين ستكون يوم 21 يوليو القادم أمام درافوجراد السلوفيني.

وأوضح الصهباني أن العين سيقضي عيد الأضحى المبارك في النمسا، حسب البرنامج الإعدادي الذي أقره المدرب الكرواتي إيفان ليكو، وسيعود الفريق بعد العيد لمتابعة التدريبات في الإمارات.