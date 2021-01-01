العين يتخذ قراره النهائي بشأن شكوى الهلال بسبب الحمدان

العين يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن شكواه ضد الحمدان

اتخذت إدارة نادي الهلال، برئاسة مازن بن رداد، قرارها النهائي بشأن تقديم شكوى ضد نادي الهلال، بسبب مشاركة عبد الله الحمدان في المباراة التي جمعت بين الفريقين مؤخرًا.

العين كان يدرس تقديم شكوى ضد الهلال بسبب مشاركة عبد الله الحمدان في مباراة الفريقين، وذلك بسبب حصوله على 4 إنذارات رفقة فريقه السابق الشباب، ومن ثم كان يجب أن يتم إيقافه في المباراة الماضية.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة نادي العين قررت التراجع عن تقديم احتجاج ضد نادي الهلال، بسبب عدم أهلية مشاركة الحمدان في مواجهة الفريقين.

الصحيفة أضافت أن نادي العين اتخذ قرارًا بعدم شكوى الهلال، بعد استشارة عدد من القانونيين والمحامين، واستقرت على أن يتم غلق الموضوع بشكل نهائي.

وشهدت مباراة العين والهلال مشاركة عبد الله الحمدان لأول مرة بقميص الزعيم، بعد انتقاله من صفوف نادي الشباب، كبديل للفرنسي بافيتمبي جوميس، في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

الهلال حقق الفوز على العين بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 17 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.