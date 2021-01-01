ميلويفيتش يتحدث عن سبب التعادل أمام الاتحاد وجراحة قد يخضع لها نجم الأهلي

الأهلي يتعادل أمام الاتحاد إيجابيًا

تحدث الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي عن التعادل أمام الاتحاد في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي تعادل إيجابيًا أمام الاتحاد، بهدف أحرزه عبدالرحمن غريب، بينما رد أحمد حجازي بهدف التعادل في أواخر الشوط الثاني لينتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال ميلويفيتش في تصريحات عبر قناة "الرياضية السعودية": "خطأ الهدف الذي تلقيناه فردي، ولكن الدفاع يتمركز دائمًا بشكل صحيح يظهر بشكل منظم".

وأضاف: "المباراة لم تكن سهلة وأحداثها كانت صعبة للغاية، إذا نجحنا في إحدى الفرص التي أهدرناها كنا قادرون على حسم النقاط لصالحنا لكننا واجهنا فريق قوي وكبير".

وتابع ميلويفيتش في تصريحاته التلفزيونية: "إصابة ميتريتسا شيء غير جيد، وحسين المقهوي قدم مستوى جيد للغاية ولكنه غير مكتمل بدنيًا ومن المحتمل أن يجري جراحة بعد غدًا".

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، خلف الشباب صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.