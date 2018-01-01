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خاص | مهاجم العين: ريال مدريد ليس في أفضل أحواله وراموس كثير البطاقات الحمراء

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اللاعب السويدي ماركوس بيرج مهاجم العين الإماراتي يؤكد أن فريقه سيفعل أي شيء للتتويج بكأس العالم للأندية أمام ريال مدريد.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد اللاعب السويدي ماركوس بيرج مهاجم نادي العين الإماراتي أن ناديه سيحاول أن يقدم كل ما لديه من أجل اقتناص لقب كأس العالم للأندية من نادي ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في حوار خاص مع النسخة الإسبانية من جول.كوم وأكد خلالها أنه يدرك أن النادي الملكي ليس في أفضل أحواله بالفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا.

وقال بيرج: "بالمقارنة مع ما مضى من سنوات قليلة، ريال مدريد ليس في أفضل أحواله، سندخل للمباراة النهائي بأقصى ما لدينا من قوة حتى لو كان ريال مدريد هو المرشح الأول".

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وأضاف عن سيرخيو راموس: هو لاعب مذهل، بعض الأحيان ربما ينال بطاقات حمراء عديدة لكنه دومًا يقدم أقصى ما لديه، ما يقوم به أمر ذكي للغاية، كمدافع وكلاعب لكنه به خطورة كبيرة أيضًا".

وكان بيرج قد قدم مستويات مميزة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا على أرض الإمارات العربية المتحدة وقاد فريقه لتخطي كلًا من وينلجتون والترجي وريفر بليت.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه العين في نهائي كأس العالم بعد أن تغلب النادي الملكي على نظيره الياباني كاشيما أنتلرز بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

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