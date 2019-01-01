عراقي أو أوزبكي في مواجهة العين بالملحق الآسيوي

الزعيم ودع النسخة الماضية بدوري أبطال آسيا من دور المجموعات

ينتظر العين الإماراتي معرفة منافسه في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

البنفسجي كان قد ودع النسخة الماضية من البطولة القارية من دور المجموعات، متذيلًا جدول ترتيب مجموعته بنقطتين فقط، خلف الهلال السعودي والدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني.

وتقرر أن يواجه العين الفائز من مواجهة الزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي في الملحق الآسيوي، على أن تقام المباراة في 28 من يناير المقبل، على استاد هزاع بن زايد.

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الزعيم حصد من قبل لقب دوري الأبطال عام 2003، بعدما تغلب على بوليس تيرو التايلاندي في النهائي بثلاثية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليكون اللقب القاري الوحيد في خزينة قلعة البنفسج.

بينما تمكن العين من الوصول لنهائي البطولة عامي 2005 و2016، وفي كل مرة يفشل في تخطي الخطوة الأخيرة التي تفصله عن اللقب.

يذكر أن الهلال السعودي هو بطل نسخة 2019 من البطولة الآسيوية، حيث حسم اللقب لصالحه بالفوز أمام أوراوا ريدز الياباني في النهائي بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.