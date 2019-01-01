العين يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب الشارقة

العين يحقق فوزًا هامًا على نظيره الشارقة

تأهل العين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، على حساب الشارقة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة.

وحقق العين فوزًا هامًا للمنافسة على اللقب حتى النفس الأخير، من أجل التتويج خلال النسخة الحالية من كأس الخليج العربي الإماراتي.

تقدم إيجور كورونادو، أبرز لاعب في فريق الشارقة بالدقيقة 8 من علامة الجزاء ليضع فريقه في المقدمة خلال المباراة القوية أمام العين.

ولكن تمكن التوجولي لابا كودجو مهاجم العين التعادل لفريقه في الدقيقة 29 من عمر المباراة ليعيد الفرحة مرة أخرى على وجوه المشجعين.

وفي الوقت الذي يعتقد الجميع أن الفريقين سيذهبون إلى وقت إضافي من أجل حسم المتأهل، تمكن محمد عبدالرحمن في الدقيقة 87 خطف هدف التأهل.

وبذلك تأهل العين لنصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب الشارقة، ويسعى للسير قدمًا للوصول إلى منصة التتويج.