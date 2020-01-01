مدرب العين: استقبال 5 أهداف ليس جيدًا، لكننا حققنا هدفنا

مدرب العين يتحدث عن المباراة الأخيرة في دوري أبطال آسيا

قال بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين أن استقبال 5 أهداف ليس بالأمر الجيد بالنسبة له كمدرب، لكنه يمنح الجماهير سعادة وإثارة كبيرة، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز المثير على الوصل 6-5 في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي مساء أمس.

العين عوض جماهيره بذلك التأهل عن الخسارة الأخيرة أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، ويستعد حاليًا لمواجهة الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي في نصف النهائي.

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المدرب البرتغالي تحدث عن اللقاء قائلًا "كما تعلمون أن اللاعبين يخضعون إلى الاستشفاء من الجهود الكبيرة التي بذلوها في المواجهات الماضية، لذلك أحدثنا بعض التغييرات للتجديد في أسلوب لعب الفريق، بسبب الغيابات، وأضفنا الأسماء التي بمقدورها صناعة الفارق في السيطرة على الكرة وإحراز الأهداف، وأعتقد إذا استمر أداءنا بالصورة التي ظهرنا عليها أمام الوصل سنواجه المزيد من المشاكل في المستقبل".

أضاف "ليس من المعتاد مشاهدة مباراة كرة قدم تشهد 11 هدفًا، وفي مثل تلك المواجهات تجد مشاعر وأحاسيس مشجعي الفريقين مرتفعة جدًاً مع تفاصيل المواجهة، وبرغم افتقاد الوصل إلى جهود أحد لاعبي الفريق بداعي الطرد، إلا أنه نجح في إحراز الهدف الخامس، والأهم أننا حققنا الهدف الذي خططنا له في المباراة وأهنئ لاعبي الفريقين على الأداء المرتفع وأشكر لاعبي العين لرسم الابتسامة على وجوه الجماهير التي حضرت إلى ملعب المباراة لمساندة الفريق".

المدرب السابق للتعاون السعودي انتقد استقبال العين لخمسة أهداف خلال اللقاء، لكنه في نفس الوقت نظر للنصف الممتلئ من الكوب، بقوله "المهم أننا نجحنا في تحقيق هدفنا وتأهلنا كما ذكرت لكم، وبالنسبة لجماهير كرة القدم أعتقد من الجيد جدًا أن يشاهدوا مباراة واحدة تشهد 11 هدفًا، ولكن بالنسبة لي كمدرب لم أرغب في استقبال شباكنا لهذا العدد الكبير من الأهداف ولكننا حققنا هدفنا في مباراة قوية أمام منافس قوي".

إيمانويل رفض الحديث عن الإصابة التي تعرض لها كايو خلال المباراة، مفضلًا تأجيل الأمر حتى خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية جيدة قبل المواجهة القادمة في دوري أبطال آسيا.

وأتم "الفوز مهم جدًا بالنسبة لأي فريق كرة قدم وليس العين فحسب، والعين مشارك في ثلاث بطولات ومطالب بالفوز في جميع المباريات، ويتوجب علينا تحليل وضع الفريق في الوقت الحالي، وإذا عقدنا المقارنة بيننا ومنافسنا الوصل نجد أن الأخير خلال الأسبوعين الماضيين لعب مباراة واحدة فقط، بينما خاض العين خلال نفس الفترة أربع مواجهات، وفي السابع والعشرين من الشهر الجاري سنعلب مباراة أخرى الأمر الذي يؤثر على استشفاء اللاعبين".