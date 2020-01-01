عبد العزيز العنبري يُرحب بعودة كورونادو ويتوقع مواجهة صعبة ضد العين

مباراة منتظرة في كأس رئيس الدولة

رحب عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي بعودة النجم إيجور كورونادو للعب مجددًا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب ما يقرب من 3 أشهر، كما وصف مواجهة العين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي بالصعبة والمهمة.

حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الماضي حقق يوم أمس انتصارًا مقنعًا على اتحاد كلباء في ربع نهائي كأس رئيس الدولة بهدفين دون رد، فيما شهد لقاء العين والوصل 11 هدفًا وانتهى لصالح الأول 6-5 ليصعد لنصف النهائي.

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وشهد لقاء الشارقة واتحاد كلباء مشاركة كورونادو لعدة دقائق، وقد رحب العنبري بعودته لكن مشددًا على ضرورة الحذر في الدفع به للملعب.

إذ قال "الجميع كان يتمنى عودة كورونادو للعب، هو لاعب مهم للفريق لكن لن نستطيع إشراكه لمباراة كاملة، علينا الدفع به تدريجيًا ومنحه الوقت الكامل ليستعيد كامل جاهزيته البدنية والفنية ويكون في أتم الجاهزية لخوض مباراة كاملة".

وعن الفوز على النمور، قال العنبري "كنا نتوقع مباراة صعبة وتراجع في أدائنا بسبب المباراة الآسيوية، لم نلعب في الشوط الأول على الأطراف وعالجنا تلك النقطة في الشوط الثاني. الفوز يُعطينا دفعة قوية للأمام".

وأتم المدرب الإماراتي بالقول عن مواجهة العين "الفريقان يمتلكان زخمًا جماهيريًا كبيرًا وهو ما يجعل المباراة صعبة على الطرفين، علينا الاستعداد جيدًا لنحقق هدفنا بالوصول للنهائي".