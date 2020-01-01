العين يطلب تأجيل مباراته أمام السد في دوري أبطال آسيا

يبدو أن مسلسل التأجيلات لن ينتهي في البطولة القارية

أعلن نادي العين الإماراتي عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه طلب من الاتحاد الآسيوي رسميًا تأجيل مباراته أمام السد القطري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

العين خسر مباراتيه السابقتين في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا ، ولكنه استعاد نغمة الانتصارات في دوري الخليج العربي الإماراتي بالفوز على حتا في الجولة الأخيرة 3-0.

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ونشر تويتر العين بيانًا أوضح خلاله أن ماجد عويس عضو مجلس إدارة النادي أكد مخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الاتحاد الإماراتي للعبة لتأجيل المباراة القادمة أمام السد القطري، والمزمع إقامتها يوم الثلاثاء القادم على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وأوضح البيان أن هذا الطلب اتساقًا مع إجراءات الوقاية والمراقبة المتبعة حاليًا في الإمارات للتصدي لانتشار فيروس كورونا، خاصة بعدما تم اكتشاف حالتين حول استاد هزاع بن زايد خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا في طواف الإمارات للدراجات.

وأشار البيان كذلك للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن إصابة عدد من لاعبي سباهان الإيراني بفيروس كورونا، وهو الفريق الذي لعب ضد السد القطري خلال الجولة الماضية من البطولة.

واختتم البيان بالتأكيد على حرص النادي والتزامه بكافة إجراءات السلامة لمحاربة فيروس كورونا، وهو ما دفعه لطلب تأجيل المباراة الآسيوية.