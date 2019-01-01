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العين الإماراتي يتعاقد رسميًا مع الجزائري عبدالرحمن مزيان

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أعلن عن تعاقد إدارة النادي مع اللاعب الجزائري
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت إدارة نادي العين الإماراتي تعاقدها رسميًا مع اللاعب الدولي الجزائري عبدالرحمن مزيان لاعب نادي اتحاد العاصمة.

الحساب الرسمي لنادي العين أعلن عن تعاقد إدارة النادي مع اللاعب الجزائري في عقد يمتد حتى 2023.

وغرد حساب الزعيم : "يرتدي القميص رقم "8".. "الدولي" الجزائري عبدالرحمن مزيان عيناوي حتى ".

إدارة نادي العين تعاقدت مع العديد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج الموسم المُقبل.

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وبدأت الإدارة التعاقد مع اللاعب البرازيلي كايو، ثم تعاقدت مع لثنائي محمد جمال ومحمد هلال.

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يذكر أن السويدي ماركوس بيرج مهاجم العين أعلن رحيله عن صفوف الزعيم مع نهاية الموسم الحالي.

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