لتقليل خطر الإصابات .. ريال مدريد يسير على خطى ملاعب الدوري الإنجليزي

"يقلل من الإصابات"

كشف تقرير صحفي إسباني تفاصيل تطوير أرضية ملعب ريال مدريد، سانتياجو برنابيو، ليصبح مطابقًا لملاعب الكرة الإنجليزية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خوسيه ماريا فرنانديز، رئيس الملاعب في ريال مدريد، وضع خطة دقيقة لاستعادة "السجادة الخضراء" لسانتياجو برنابيو.

وأوضحت أنه بعد موسم، شهد تغيير العشب 5 مرات، استعاد الملعب الأبيض سمته المميزة، بفضل ما يسمى بالعشب الهجين (عشب طبيعي مدمج بعشب اصطناعي).

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ونقلت الصحيفة عن مارك فيركامين، المدير العام في شركة "GrassMax Systems": "في يوليو، تم تركيب العشب الحقيقي، وجرى تثبيت الجذور، ثم قامت الآلات بحقن أعشاب اصطناعية كل سنتيمترين وبعمق 18 سم، علمًا بأن "هذا الحقن يدعم العشب الطبيعي، إذ ترتكز الجذور على الخيوط الاصطناعية، بفضل العمق الكبير في الأرض".

ويوفر الملعب سطحًا مستقرًا للغاية، لا توجد عليه مفاجآت أو تشوهات، ما يؤدي لانخفاض خطر الإصابة، ومع 20 مليون ثقب صنعتها الآلات، يتم تسريع الصرف أيضًا.

ولفت "فيركامين" إلى أنه "إذا كان كل شيء يعمل بشكل جيد، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأنه لا يمكنك الحصول على عشب مثل تلك الموجودة في كرة القدم الإنجليزية".

وختمت الصحيفة: "سوف ينسخ النادي الأبيض المشروع على ملعبي التدريب 1 و2 في فالديبيباس، حيث يكون رجال كارلو أنشيلوتي قادرين على التدريب في نفس الظروف كما في سانتياجو برنابيو".