الظهور الأول بعد السقوط في يورو 2020.. إريكسن بصحة جيدة!

خبر سعيد للجميع..

ظهر نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن للمرة الأولى بعد واقعة سقوطه في يورو 2020، وبدا في حالة صحية جيدة خلال صورته مع أحد المعجبين على الشاطئ.

وكان إريكسن قد خلع قلوب الجميع حول العالم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة منتخب الدنمارك أمام فنلندا في يورو 2020، نُقل على إثرها للمستشفى وهو في حالة خطرة.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر نجم إنتر على الملأ، لكن التقارير الطبية كانت تتحدث عن تعافيه وأن أموره باتت أفضل، وإن كان من المجهول إما كان سيمارس كرة القدم مجددًا أم لا.

الطفل الدنماركي بيورن أثناء تواجده على الشاطئ في تيسفيلدي، على بعد حوالي 60 كم شمال العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وجد إريكسن مع صديقته، وعلى الفور طلب منه التقاط صورة، ولم يمانع اللاعب ذلك.

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وقال الطفل فيما بعد بتصريحات صحفية "لقد بدا بصحة جيدة ومنتعشة، وكان من الرائع حقًا رؤيته".

أما على إنستجرام، فنشر الطفل البالغ من العمر 11 عامًا صورته مع إريكسن وكتب عليها "أنا محظوظ لالتقاط صورة مع أشهر شخص في العالم".

أما والدة بيورن التي التقطت الصورة لنجلها مع إريكسن، فقالت "كنت متوترة ولم أستطع النطق بكلمة، طلب بيورن الصورة ووافق إريكسن على الفور وبكل سرور".

الجدير بالذكر أن إريكسن يرسل رسائل دعم لمنتخب بلاده الدنمارك، الذي بلغ ربع نهائي يورو 2020 وتنتظره مباراة قوية أمام التشيك.