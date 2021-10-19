الطلاق يقترب.. واندا استأجرت محققًا خاصًا لاختراق هاتف إيكاردي!

تتواصل التفاصيل الخاصة بقضية خيانة ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لزوجته، واندا نارا، ويبدو الطلاق قريبًا للغاية بينهما.

واندا اتهمت إيكاردي بخيانتها، وذلك بنشر رسالة على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، قالت فيها: "دمرت عائلة أخرى من أجل عاهرة".

ورغم اللقاء الذي حدث بين واندا وإيكاردي يوم الإثنين في ميلانو، إلا أن التقارير تفيد بأنهما سينفصلان بعد أن اكتشفت واندا أن مهاجم باريس على علاقة غرامية مع الممثلة الأرجنتينية يوجينا سواريز.

موقع "LAM" الأرجنتيني أكد أن واندا استأجرت محققًا خاصًا لمتابعة إيكاردي، وأنه تمكن من اختراق هاتف المهاجم، ليكتشف المحادثات مع الممثلة الأرجنتينية.

وأشار التقرير إلى أن إحدى الرسائل طلبت فيها سواريز من إيكاردي أن يجتمعا في مكان لا يعرفه فيه أحد.

الانفصال بين واندا وإيكاردي بات وشيكًا، وهو ما سيكون له عواقب على حياة المهاجم المهنية أيضًا، حيث أن واندا في الواقع هي وكيلة أعمال مهاجم باريس سان جيرمان.

وبسبب حالته النفسية السيئة، غاب إيكاردي عن تدريبات باريس سان جيرمان خلال الأيام القليلة الماضية.

لكن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أكد أن اللاعب مستعد لمواجهة لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

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