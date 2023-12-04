"كلمات قاسية وإساءة لوالديه!" .. "الطفولة الشنيعة" لعلي البليهي تثير الاستياء

حديث قاسٍ للغاية عن مدافع الهلال..

SHAHID

هجوم قاسٍ تعرض له علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، من صانع المحتوى إبراهيم البكيري، شكك خلاله في طفولته وحتى قواة العقلية، بعد مواقفه في ديربي الرياض أمام النصر.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

مدافع الزعيم تعرض للطرد في الديربي الأخير ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن، أمام العالمي في الدقائق الأخيرة، بعدما ملأ اللقاء بالمواقف الاستفزازية للاعبي الخصم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واختتمها باستفزاز الجماهير و"تقزيمهم" بوضع يده على عينه أمامهم خلال احتفاله بهدف فريقه الثالث.

حول هذه الوقائع، قال البكيري: "الموضوع به شقان؛ جزء عما صدر منه خلال الديربي وجزء آخر عن شخصية اللاعب نفسه، لأني لدي مشاكل معه، هناك تغريدة في منصة إكس تتحدث عن صدمات الطفولة، ويبدو أن البليهي عانى من صدمات في الطفولة، وتبدو أنها صدمات شنيعة وليست طبيعية، لأن مثل هذه التصرفات لا تخرج من رجل بالغ عاقل اليوم".

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وأضاف: "أن تكون فاكهة الكرة السعودية هذا حقك، لكن ليس على حساب آخرين، بالنسبة لي البليهي مدافع وأحد قادة المنتخب السعودي، وهو موجود في الهلال وحر نفسه، لكن نحن السعوديون لنا ارتباط عاطفي معه مهم، لن ننسى وقفته في كأس العالم قطر 2022 ووقفاته مع المنتخب بشكل عام، ونرفع له التحية عليها إلا أنه بشكل عام من ناحية المنافسة وذهابه لجمهور النصر ومحاولة التقليل منهم، وهو ليس التصرف الأول، فقد سبق وأن غرس العلم في ملعبهم، هل بهذه الحركة يكون رجلًا؟!، بالنسبة لي هذه الأفكار لا تعبر عن الرجولة والشهامة بل تعبر عن سوء أدب وتصرف أرعن وعقلية لا تنتمي للاحتراف، هذه وجهة نظري".

هذه التصريحات أدت لاستياء الكثيرين من صانع المحتوى، منهم الإعلامي فلاح القحطاني، الذي خجل حتى من كتابتها، واكتفى بوصفها بـ"القاسية" وأنها أقوى ما قرأه ضد أي لاعب بشكل عام.

أما المغرد صالح الشحي فقد اعتبرها أنها إساءة لوالدي البليهي، فكتب: "هل تعلم يالبكيري انك بهذا الحديث أسأت لوالدي البليهي ، عن أي قسوه وصدمه تتحدث ، أهله ربوه أفضل تربية وأحسنوا إليه ، ولم يواجه اي صدمات بفضلهم بعد توفيق الله والرجل بشهادة كل من يعرفه وجيرانه قمة بالطيب ومحافظ على صلاته وقمه بالأخلاق ، من أنت حتى تشكك بطفولة الرجل من أجل إيصال فكرتك!! ما يحدث بالملعب يبقى بالملعب!!".

SHAHID