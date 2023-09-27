بعد الضغط الجماهيري الكبير .. تطورات أزمة عبد الرحمن العبود ونونو سانتو في الاتحاد

ما هي آخر تطورات وضع "منبوذ نونو سانتو" في الاتحاد؟

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منذ الأمس، يتصدر اسم الجناح عبد الرحمن العبود أحاديث جماهير نادي الاتحاد السعودي، وتحديدًا عقب مواجهة الخلود في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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العميد خطف بطاقة تأهل صعبة للغاية لدور الـ16، بعد الفوز أمام الخلود في ركلات الترجيح 7-6، إذ انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي 1-1، أمس الثلاثاء.

وبينما قدم غالبية لاعبي الاتحاد مباراة متواضعة للغاية، وفي ظل دكة بدلاء ضعيفة لم تسعف المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، طالب الجمهور بإعادة العبود للمشاركة مع الفريق، بعد قرار المدرب باستبعاده، بداعي عدم حاجته الفنية له ولأسباب انضباطية كذلك، موجهين اللوم للبرتغالي على هذا التهميش.

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لكن من جانبه، طمأن الإعلامي الرياضي غرم العمري جمهور النمور على وضع العبود، موضحًا أنه يؤدي حاليًا تدريبات لياقية وبرنامج تأهيلي محدد من قبل سانتو، مشددًا على أن عودته للظهور في المباريات مع العميد من جديد اقترب للغاية.

يشار إلى أن العبود خرج عن صمته فور نهاية الميركاتو، متهمًا المسؤولين بتجاهله وتهميشه وطلبه الرحيل خلال الصيف.

وبحسب التقارير فإنه كان على قائمة الراحلين عن الفريق في الصيف بالفعل، لولا عدم وصول عرض مناسب ماليًا، ترضاه إدارة النادي.

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