"انتظرت الإنصاف من الاتحاد ولم يحدث!" .. عبدالرحمن العبود ينفجر بعد نهاية الميركاتو

تجاهل نونو سانتو لعبد الرحمن العبود أخرجه عن صمته وانفجر

SHAHID

يبدو أن عبد الرحمن العبود؛ جناح الاتحاد السعودي، عانى الكثير خلال الفترة الماضية، حتى اضطر للخروج عن صمته، والشكوى علنًا من طريقة معاملته في النادي الجداوي.

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الجناح السعودي كان على قائمة الراحلين من العميد خلال الميركاتو الصيفي، الذي انتهى قبل أقل من ساعتين، لكن انتهت فترة الانتقالات دون أي جديد في مستقبله.

التقارير تحدثت طوال الفترة الماضية عن رفض البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للنمور، بقاء العبود في صفوف الفريق، رغم محاولات الإدارة لإقناعه بأهميته، لكنها لم تفلح، وأصر المدرب على إبعاده عن التدريبات الجماعية للنمور.

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وبعد بقاء الحال كما هو عليه واستمرار العبود في الاتحاد دون جديد، كتب فور نهاية الميركاتو، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بعد انقضاء فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احترامًا للكيان ولعقدي ومحبتي لجمهور العميد، تمنيت أن يكون الحال أفضل مما كان خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد التي لا أعلم حتى هذه اللحظة ما هي الأسباب".

وأضاف: "انتظرت الحراك والإنصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوبب وأي تواصل والحال هو الحال".

Abdulrahman Al-Oboud instagram

يذكر أن العبود يلعب للاتحاد منذ صيف 2019م، وقتما انضم له قادمًا من الاتفاق، ويمتد عقده لنهاية موسم 2025-2026م.

SHAHID