الصين تمنع إذاعة لقاء أرسنال وسيتي بسبب أوزيل

النادي تبرأ من تصريحات لاعبه

كشفت تقارير عن اتخاذ قنوات صينية قراراً بعدم إذاعة لقاء أرسنال مع مانشستر سيتي ضمن البريميرليج بسبب تصريحات لاعب المدفعجية مسعود أوزيل.

أوزيل نشر عبر حسابه في انستجرام السبت رسالة انتقد فيها سياسات الصين مع الأقليات المسلمة، الأمر الذي عقب عليه أرسنال بأنه رأي شخصي يخص اللاعب، وأن النادي لا يعلق على الأمور السياسية.

وذكرت "بي بي سي" أن القنوات الصينية التي تملك حق إذاعة مباراة المدفعجية مع سيتي مساء الأحد قررت عدم نقلها احتجاجاً على ما كتبه أوزيل.

وأوضحت وسائل الإعلام الإنجليزية أن إدارة أرسنال ترتبط بعلاقات قوية مع الدولة الآسيوية، وتمتلك سلسلة من المطاعم ترفع شعار النادي هناك، ولذا تحرص على علاقتها معها.

ولا تعد الواقعة السياسية الأولى لأوزيل التي تتسبب بجدل، إذ تسببت صورة له مع الرئيس التركي العام الماضي في انتقادات حادة بألمانيا، وما أعقب ذلك من اعتزاله اللعب الدولي.

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وعانى أوزيل الموسم الجاري من الابتعاد عن تشكيل ناديه بعدما استبعده المدرب المُقال أوناي إيمري في أكثر من مناسبة من قائمة الفريق.

ويحل سيتي ضيفاً على أرسنال مساء الأحد في ملعب "الإمارات" لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.