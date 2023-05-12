الصفقة اقتربت .. الكشف عن مدرب الأهلي الجديد بعد "فيديو موسيماني الفاضح"

أحمد فرهود
Taiseer Al-Jassam - Waleed Muath - ahli 2023 - pitso mosimaneal ahli twitter
الأهليدوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديبيتسو جون موسيماني

هل يفعلها وليد معاذ وتيسير الجاسم؟

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دخل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، في مفاوضات مكثفة لـ"التعاقد" مع مدرب عالمي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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موسيماني ألمح إلى الرحيل عن النادي الأهلي بـ"رسالة وداع"؛ وذلك بعد مساهمته في إعادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأعلنت شبكة "iDiski Times"، تواصل الإدارة الأهلاوية، مع المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري؛ لتدريب الفريق بشكل رسمي.

أليجري الذي يتولى تدريب يوفنتوس الإيطالي حاليًا، ارتبط اسمه في الساعات الماضية، بقيادة نادي النصر، قبل أن تظهر تأكيدات على رفض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول، التعاقد معه؛ حيث يضغط لإقناع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

جدير بالذكر أن موسيماني، أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ عندما قام بوضع "إعجاب" على فيديو إباحي، قبل أن يكشف عن أن حسابه الرسمي بـ"تويتر"، تم اختراقه؛ ولكن تشير التكهنات على الرغم من ذلك، إلى أن هذه الأزمة، لعبت دورًا كبيرًا في تأكيد رحيله عن الفريق.

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