كلمات الوداع؟ "شكرًا لكم" .. رسالة مؤثرة من بيتسو موسيماني للأهلي

تامر أبو سيدو
Pitso Mosimane - ahli saudi 2022-2023Al Ahli Twitter
الأهليبيتسو جون موسيمانيدوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

المدرب قاد الأهلي للعودة إلى دوري المحترفين السعودي

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هل هي كلمات الوداع؟ ذلك أول ما يتبادر للذهن عند قراءة التغريدة التي نشرها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر وحملت رسالة عاطفية مؤثرة لناديه وجمهوره.

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المدرب الجنوب إفريقي تولى قيادة العملاق الجداوي بعد أسابيع قليلة من انطلاق دوري يلو، وقد نجح في جعله يتجاوز البداية الصعبة ويتقدم لصدارة جدول الترتيب ويحسم عودته إلى دوري روشن رسميًا قبل النهاية بـ5 جولات.

رغم ذلك النجاح الكبير إلا أن مستقبل موسيماني لم يتضح بعد، إذ يُرجح العديد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، سواء لعدم رضا البعض عن أداء الفريق تحت قيادته رغم النتائج الإيجابية، أو للجدل الذي أثير مؤخرًا حول حسابه في المنصة الزرقاء عقب الإعجاب لأحد مقاطع الفيديو الإباحية.

موسيماني شكر خلال رسالته النادي الأهلي وأبدى سعادته بإنجازه المهم، وأضاف "المهمة تمت، المشروع نُفذ، العملاق النائم استيقظ خلال 8 أشهر. في بلد جديدة وثقافة جديدة ولغة مختلفة".

أضاف "يقولون بالعربية "خالصة" وتعني أن المهمة تمت. شكرًا لجدة لتكليفي لتلك المهمة الصعبة".

يُشار إلى أن الأهلي ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للهلال والذي قاده للفوز بدوري أبطال آسيا 2019.

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