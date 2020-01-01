الصفقات الجديدة تزين قائمة إنتر في الدوري الأوروبي

إنتر يعلن القائمة التي ستشارك في الدوري الأوروبي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر قائمة فريقه التي ستشارك في الدوري الأوروبي.

ومن المنتظر أن يلعب إنتر أمام لودوجوريتس البلغاري، يوم 20 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة النيراتزوري تواجد الصفقات الجديدة، آشلي يونج، فيكتور موسيس بالإضافة إلى كريستيان إريكسن.

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وخرج الظهير كوادو أسامواه، عن قائمة الفريق بسبب الإصابة وابتعاده عن المشاركة مع كتيبة كونتي.

وسيشارك النيراتزوي في الدوري الأوروبي، بعد خروجه من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته.

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واحتل إنتر المركز الثالث برصيد سبع نقاط، في المجموعة السادسة، بفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما تصدر برشلونة المجموعة بـ 14 نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين إنتر ولودوجوريتس، ستكون يوم الخميس 27 فبراير على ملعب سان سيرو.