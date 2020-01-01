رسمياً.. إصابة هاندانوفيتش بكسر في الإصبع وغيابه عن ديربي ميلان

الأفاعي يرفضون التعاقد مع حارس بالمجان..

أعلن نادي إنتر الإيطالي إصابة حارس مرماه السلوفيني سمير هاندانوفيتش عن ديربي ميلانو يوم الأحد المقبل رسمياً.

وحسب بيان النادي الرسمي فأن أشعة اللاعب أثبتت إصابة كسر في إصبعه الأصغر، ومن المحدد إعلان مدة غيابه خلال الوقت القادم.

هاندانوفيتش غاب عن مباراة فريقه يوم أمس أمام أودينيزي والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين بسبب إصابة في إصبع يده.

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ومن الممكن أن يستمر غيابه لمدة 3 أسابيع حسب ما ذكرته "كوريري ديلو سبورت"، وبالرغم من هذا لا يريد فريق الأفاعي التعاقد مع حارس بالمجان لسد العجز في صفوف الفريق.

وقال كونتي في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة أودينيزي: "واجه سمير مشكلة ويتبقى 7 أيام حتى الديربي وسيحاول الطاقم الطبي تجهيزه وإن غاب فهنالك باديلي الذي قدم أداء رائع أمام أودينيزي اليوم، عندما احتجناه".

و يأمل كونتي أن يكون قادراً على استعادة هاندانوفيتش في أسرع وقت لأن الفريق قادم على عدة مباريات هامة بعد ديربي ميلان وهي نابولي في كأس إيطاليا ولاتسيو ولودوجوريتس في الدوري الأوروبي.

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وهنالك بعض الحراس المتاحين بالمجان بدون أندية مثل إيمليانو فيفيانو وجانلوكا كوركي ولكن حسب ما ذكرت الصحيفة فأن ماروتا وكونتي لا ينويان تدعيم المركز حتى في حالة طول مدة الإصابة الخاصة بالحارس السلوفيني.

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.