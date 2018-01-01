الصفاقسي: عودة علي معلول غير مطروحة

الأقاويل كثرت حول رحيل التونسي، خاصة مع تعاقد الأهلي مع محمود وحيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى مسؤولو النادي الصفاقسي التونسي عزمهم تقديم عرض رسمي إلى الأهلي المصري لعودة علي معلول؛ ظهير أيسر السي آس آس السابق، للفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

بعض التقارير كانت قد ربطت بين تعاقد الأهلي مع محمود وحيد؛ ظهير أيسر مصر المقاصة، خلال الأيام الماضية، ورحيل التونسي عن صفوف المارد الأحمر خلال يناير.

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لكن مسؤولو الصفاقسي أكدوا في تصريحاتهم لصحيفة "الصريح" التونسية أن عودة معلول للفريق خلال الفترة المقبلة أمر غير مطروح على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة أن التونسي في حال تفكيره في الرحيل عن القلعة الحمراء فأوروبا وجهته المقبلة في ظل تلقيه أكثر من عرض من أندية هناك.

وكان سيد عبد الحفيظ؛ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، قد أكد بالأمس، أن معلول لن يرحل عن الفريق، مشددًا على التمسك به كونه أحد لاعبي القوام الأساسي. (طالع تصريحاته)

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا يغيب عن المشاركة في المباريات منذ إصابته خلال مواجهة وفاق سطيف الجزائري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية.

الظهير الأيسر كان قد انضم لصفوف المارد الأحمر في صيف عام 2016 قادمًا من الصفاقسي، وخاض مع الشياطين الحمر 69 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف، وصنع 20 آخرين.