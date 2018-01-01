سيد عبد الحفيظ: الأهلي يراهن على معلول ولن يرحل

التعاقد مع ظهير المقاصة أثار الشكوك حول بقاء التونسي في الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، تمسك ناديه ببقاء التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الفريق، نافيًا التفكير في رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت بين تعاقد مسؤولو القلعة الحمراء مع محمود وحيد؛ ظهير أيسر مصر المقاصة، والذي وقع مؤخرًا على عقود ارتداء الفانلة الحمراء بداية من يناير المقبل ولمدة أربع سنوات ونصف، وبين التفكير في رحيل التونسي.

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عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي: "لا توجد أي نية للتفريط في معلول كما أثير مؤخرًا، هذا عارٍ تمامًا من الصحة، فهو من القوام الأساسي للفريق ومن العناصر المهمة التي يراهن عليها الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال جاهزيته من الناحيتين الطبية والفنية".

واختتم: "معلول عقده مع الأهلي ممتداً لموسمين مقبلين، وكل ما قيل عن رحيله مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة".

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ويغيب صاحب الـ28 عامًا عن المشاركة في المباريات منذ إصابته خلال مواجهة وفاق سطيف الجزائري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية.

الظهير الأيسر كان قد انضم لصفوف المارد الأحمر في صيف عام 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وخاض مع الشياطين الحمر 69 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف، وصنع 20 آخرين.