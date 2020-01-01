الصفاقسي التونسي يعلن تعاقده مع حسين السيد

صفقة جديدة للصفاقسي التونسي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، عن تعاقده مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حسين السيد خرج من حسابات الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، وتعثر انتقاله إلى أكثر من فريق مصري خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكشف نادي الصفاقسي لموقع "في الجول" المصري، اليوم الجمعة، تعاقده مع حسين السيد حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

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حسين السيد كان قريبًا من الانتقال إلى الإسماعيلي بداية الموسم الجاري ولكن لم يتم التعاقد بسبب اختلاف وجهات النظر.

وأشارت بعض التقارير أن انتقال حسين السيد إلى الصفاقسي مجانًا، مع تحمل النادي التونسي قيمة راتبه الشهري فقط ولم يدفع أي قيمة مالية للأهلي.

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الأهلي يستعد في الوقت الحالي لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.